Czego się nie robi dla rosyjskiego piwa?

W Finlandii stanie przed sądem czterech brytyjskich turystów, którzy nielegalnie przekroczyli rosyjsko-fińską granicę, by „napić się piwa" — pisze The Guardian. Turyści przyznali się, że widzieli liczne znaki w strefie granicznej, jednak kontynuowali drogę z powodu „silnej pokusy zwiedzenia Rosji".

© Sputnik. Alexei Druzhinin/Anton Denisov/Press service of the president of the Russian Federation