© Sputnik. Sergey Malgavko Krymska bajka: rezerwat przyrody Karadag 19

Każdego dnia wyrusza z Kijowa na Krym kilka busów. Na pociąg do Nowo-Aleksiejewki też praktycznie brakuje wolnych miejsc.

W Internecie jest wiele ofert wyjazdów na Krym autobusami i busami. Ich cena waha się od 800 do 1500 hrywien (od 114 do 215 złotych). Bilety lepiej rezerwować z cztero-, a nawet pięciodniowym wyprzedzeniem. Jak mówią urlopowicze, „ruch bezwizowy im niepotrzebny, nie ma pieniędzy na wyjazdy do zagranicznych kurortów".