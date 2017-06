Iran udowodni, że USA wspierają terrorystów

Iran opublikuje dowody na wsparcie Państwa Islamskiego ze strony Stanów Zjednoczonych, powiedział w wywiadzie dla RT doradca głównodowodzącego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Hamid Reza Moghadam Far.

„Muszę jednak powiedzieć, że nie są to dokumenty w rozumieniu tekstów pisemnych czy jakichkolwiek umów, które można przedstawić w formie pisemnej, te dowody odnoszą się do aspektów tego, co dzieje się na polu działań. Oznacza to, że wskazują w jakich lokalizacjach oni (USA — red.) okazują pomoc PI. Broń, zapewnienie, pomoc logistyczna i medyczna — wszystkie te wskazówki na tę pomoc (ze strony Stanów Zjednoczonych na rzecz PI — red.)” — oświadczył przedstawiciel Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Podkreślił, że stworzenie PI to dzieło rąk Stanów Zjednoczonych.

„Oni nie mogą ukryć tego faktu, ale nawet dziś, gdy mówią, że «popełniliśmy błąd, tworząc tę organizację i teraz chcemy ją zniszczyć», oni nadal kłamią i na dowód tego jest mnóstwo dokumentów” — dodał Hamid Reza Moghadam Far.

11 czerwca zastępca szefa sztabów armii Iranu Mostafa Izadi powiedział, że Teheran ma dowody na to, że Waszyngton bezpośrednio wspierał ugrupowanie terrorystyczne PI.