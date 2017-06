MKOl przygotowuje nowe sankcje przeciw Rosji

Międzynarodowy Komitet Olimpijski jesienią ogłosi sankcje przeciwko Rosji za naruszenie antydopingowych zasad na Igrzyskach Olimpijskich 2014 roku — oznajmił szef MKOl Thomas Bach w wywiadzie dla New York Times.

Według niego w celu podjęcia decyzji w sprawie nałożenia konkretnych sankcji „trzeba ustalić, jak głęboko zakorzenił się system manipulacji". Bach podkreślił, że kwestia ukarania Rosji zostanie rozwiązania „nie później" niż w październiku, do rozpoczęcia kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang.

„Odnosimy wrażenie, że niektórzy w Rosji, zwracając się do kwestii przyszłości, myśleli, że przeszłość już odeszła w niepamięć" — dodał szef MKOl.

Bach przypomniał słowa Władimira Putina, który powiedział: „Owszem, mieliśmy problem, powinniśmy to przyznać". Jednocześnie przewodniczący MKOl zauważył, że niektórzy rosyjscy urzędnicy próbują lekceważyć tę kwestię. „Nie możecie zapomnieć tego, co się wydarzyło w Soczi. Wyraźnie daliśmy do zrozumienia, że przeszłość — to, co tam zaszło — powinna zostać ukarana sankcjami" — stwierdził.

Wcześniej Bach oznajmił, że komisje MKOl zakończą śledztwa przeciwko Rosji przed igrzyskami w Pjongczang. Obecnie pracują nad tym dwie komisje, które powtórnie badają próbki Rosjan z Igrzysk Olimpijskich w Soczi oraz weryfikują informację o ingerencji państwa w rosyjski system antydopingowy.