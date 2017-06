Syria: kolejny incydent z syryjskim myśliwcem i siłami koalicji

Syryjski myśliwiec Su-22 we wtorek zbliżył się do pozycji wspieranych przez USA Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF) w Syrii, amerykańscy wojskowi ocenili to jako prawdopodobne wzięcie na celownik — podaje telewizja CNN, powołując się na źródło.

Według informacji źródła incydent miał miejsce w rejonie miasta Tabka. Samolot koalicji w odpowiedzi na działania syryjskiego samolotu wykonał manewr ostrzegający, po czym Su-22 zmienił trajektorię i opuścił rejon.

W ubiegłą niedzielę lotnictwo koalicji przeciwko ugrupowaniu terrorystycznemu Państwo Islamskie z USA na czele zestrzeliło syryjski myśliwiec Su-22 w prowincji Rakka po tym, jak ten rzekomo zrzucił bomby w pobliżu pozycji Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF, którego podstawę tworzą oddziały syryjskich Kurdów). Damaszek oznajmił, że samolot syryjskich sił powietrznych wykonywał zadanie przeciwko PI.