MS-21 dostanie rosyjski silnik zamiast amerykańskiego

Teraz w MC-21 montowane są silniki PW-1400G amerykańskiej firmy Pratt & Whitney. Odbyły się już trzy loty. Przypuszczalnie w przyszłości korporacja będzie oferować klientom dwa silniki: produkcji rosyjskiej i amerykańskiej.

— Zjednoczona Korporacja Budowy Silników promuje za granicą silniki PD-14 jako silnik napędowy do rosyjskich samolotów MC-21. Liczymy na to, że po zakończeniu certyfikacji zagraniczni partnerzy będą gotowi do omawiania różnych opcji wzajemnie korzystnej współpracy – powiedział rzecznik korporacji.

Jak dodał, już teraz rosyjskie przedsiębiorstwo rozmawia z potencjalnymi nabywcami MC-21 na temat dostaw maszyn z silnikiem PD-14 po uzyskaniu certyfikatu zdatności do lotu samolotu.

— Prezentujemy nasze produkty przedstawicielom linii lotniczych z krajów WNP, Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki, które są docelowymi zagranicznymi rynkami. Silnikiem PD-14 już jest zainteresowanych wielu klientów – powiedział przedstawiciel korporacji.