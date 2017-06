„Most Krymski" rujnuje gospodarkę Ukrainy

© Sputnik. Grigorij Kostin Sawczenko skomentowała wizytę Poroszenki w USA

Według słów Ławreniuka, obecnie Rosja realizuje budowę arki przejścia transportowego przez Cieśninę Kerczeńską. Dodał również, że Ministerstwo Transportu Rosji przygotowało nakaz zamknięcia Cieśniny Kerczeńskiej w basenie żeglugi na odcinku Kercz-Kanał Jenikalski na 23 dni w sierpniu i wrześniu 2017 roku.

Dalsza budowa i wprowadzenie do eksploatacji mostu przez Cieśninę Kerczeńską doprowadzi do znacznego zmniejszenia żeglugi do morskich portów Mariupola i Berdiańska, do obniżenia obrotu towarowego w tych portach, do zahamowania ich rozwoju i obniżenia dochodowości metalurgicznych zakładów regionu, do zmniejszenia dochodów operatorów portowych i filii administracji morskich portów Ukrainy, co jest nie do przyjęcia – powiedział.

Ukraińskie ministerstwo zamierza zwrócić się do władz państwa i wszystkich kompetentnych ministerstw i resortów w celu „niezwłocznego zareagowania na zaistniałą sytuację”.