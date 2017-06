Nowy ląd, czyli po co Rosji sztuczne wyspy

Zdaniem ekspertów znacznie uprości to zagospodarowanie znajdujących się w tym regionie złóż kopalin użytecznych. Zresztą, nie jest to pierwszy taki projekt w tym kraju. RT wyjaśnia, po co Rosji nowe lądy.

Na wyspach powstanie centrum budowy dużych konstrukcji morskich, gdzie będą tworzone kompleksy przeznaczone do morskiego wydobycia kopalin użytecznych.

— Centrum przeznaczone jest do budowy morskich kompleksów do produkcji, przechowywania i wyładowywania skroplonego gazu ziemnego i stabilnego kondensatu gazowego na bazie grawitacyjnej, morskich kompleksów wydobywczych, a także naprawy i serwisowania sprzętu morskiego i urządzeń wykorzystywanych do zagospodarowywania morskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – czytamy na stronie internetowej rządu.

Jest doświadczenie

Rosja zaczęła tworzyć sztuczne wyspy kilka wieków temu, aby rozszerzyć swoje terytorium oraz w celach wojskowych. Na początku XVIII wieku na Morzu Azowskim usypano wyspę Czerepacha, na której zbudowano cytadelę. Później wyspa straciła swoje strategiczne znaczenie, ale nadal w trakcie odpływu widać jej część.

Także dziś w Rosji aktywnie są tworzone sztuczne wyspy. Dyrektor programów środowiskowych Zielonego Patrolu Roman Pukałow powiedział, że w Rosji już pomyślnie zrealizowano podobne projekty. W Zatoce Kerczeńskiej usypano tamę podczas budowy mostu krymskiego.

— Były podobne projekty. Mierzeja Tuzła — pomiędzy Półwyspem Krymskim a Krajem Krasnodarskim – w znacznej mierze jest sztuczną budowlą. Gdy budowano Most Kerczeński, mierzeję poszerzono, dosypano i zmieniono jej wygląd – wyjaśnił ekspert.

Projekt ułatwiający życie

W 2006 roku w Petersburgu zaczęto poszerzać zachodnią część Wyspy Wasilewskiej. Zwiększyła ona swoją powierzchnię o około 476 ha. Projekt „Morska fasada” jest jednym z największych na świecie projektów zagospodarowywania obszarów przybrzeżnych.

Rozbudowa wyspy jeszcze się nie skończyła, ale funkcjonuje już na niej wyspecjalizowany port morski. W przyszłości zostaną tu wybudowane domy mieszkalne, szkoły, szpitale i obiekty komercyjne.

Rozwiązanie wielu problemów

Jak podkreślił dyrektor Funduszu Rozwoju Energetycznego Siergiej Pikin, dla Rosji jest to ważny krok, bo obecnie w kraju nie ma zbyt wielu podobnych projektów. Jego zdaniem sztuczne wyspy pomogą uprościć wydobycie zasobów naturalnych, bo zostaną na nich zlokalizowane niezbędne obiekty.

— System budowy sztucznych wysp jest najkorzystniejszy, bo pomoże w rozwiązaniu wielu problemów związanych z infrastrukturą – zapewnia ekspert.

Ekolog Roman Pukałow uważa, że taka budowa wymaga nie tylko dobrze przemyślanych projektów, ale i niezależnej oceny oddziaływania na środowisko.

— Zatoka Kolska jest środowiskiem naturalnym. Trzeba bardzo uważnie przyjrzeć się prądom w zatoce, czy nie będzie to przeszkadzać w przemieszczaniu się organizmów wodnych, jak długo potrwają prace, aby nie zakłócą spokoju w okresie tarła. Należy to bardzo dokładnie rozważyć – powiedział ekolog.