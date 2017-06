Rosyjskie okręty ostrzelały pociskami rakietowymi pozycje PI w Syrii

© Sputnik. Ilya Pitalev Syria: kolejny incydent z syryjskim myśliwcem i siłami koalicji

„Znajdujące się we wschodniej części Morza Śródziemnego fregaty „ Admirał Essen ”, „ Admirał Grigorowicz ” i okręt podwodny „Krasnodar” rosyjskiej marynarki wojennej ostrzelały sześcioma pociskami manewrującymi Kalibr obiekty ugrupowania terrorystycznego Państwo Islamskie w Syrii. Okręt podwodny „Krasnodar” wystrzelił pociski manewrujące w zanurzeniu” – czytamy w komunikacie rosyjskiego resortu obrony.

Celem ataku były punkty dowodzenia i składy amunicji dżihadystów w prowincji Hama, gdzie po ataku z użyciem pocisków manewrujących wybuchł arsenał.

O ostrzale uprzedzone zostały dowództwa wojskowe Turcji i Izraela.

Rosyjscy wojskowi już wcześniej używali tych pocisków w Syrii. M.in. pod koniec maja celem ataku były obiekty Państwa Islamskiego w rejonie miasta Palmira.

Pociski Kalibr mogę niszczyć cele oddalone na odległość 2600 km, pokonując każdą obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Podczas lotu zmieniają one wysokość i kierunek, co sprawia, że są bardzo trudne do wykrycia.