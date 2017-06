Ukryty talent Marii Zacharowej (wideo)

Maria Zacharowa opowiedziała o historii powstania swojej piosenki „Przywróćcie pamięć", która została wykonana na otwarciu Moskiewskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego przez wokalistkę Nargiz.

Przyzwyczailiśmy się do myśli, że pokój to zupełnie naturalny stan, stan bez wojny to to, co dano nam prawem życia. Ale to nie tak. Pokój to zjawisko wypracowane. Ta piosenka, choć została zagrana 22 czerwca, jest o naszych dzisiejszych bohaterach, o tych, którzy robią wszystko, abyśmy mogli siedzieć w tej sali i cieszyć się życiem. Ona jest o naszych chłopcach, którzy walczą w Syrii – powiedziała Zacharowa po występie wokalistki.

„Dyplomatka przyznała się, że «wstydziła się», ponieważ nie jest muzykiem i nie zna nut. Po prostu wymyśliłam melodię i tekst, nie mogę tego nazwać wierszami. Kiedy powiedziałam o tym Nikicie Siergirjewiczowi (Michałkowowi) zmusił mnie do przysłania piosenki" – powiedziała.

Według Zacharowej, „zanuciła melodię i nagrała na dyktafonie, a słowa opublikowała na portalu społecznościowym”. „Zaczęli do mnie pisać ludzie, m.in. kompozytorka Marał Jakszijewa, zupełnie nieznana mi wcześniej” – powiedziała rzeczniczka MSZ.

Według Marii Zacharowej Jakszijewa zaproponowała stworzenie piosenki. „Odpowiedziałam, że mam melodię, ale nie mogę jej nawet zapisać, a ona pomogła mi zrobić demo. Usłyszał to Maks Fadiejew, też przypadkiem i zaproponował profesjonalne nagranie piosenki” – powiedziała Zacharowa.

Jednocześnie dyplomatka dodała, że piosenka, która zostanie wykonana na zamknięciu festiwalu jest piosenką liryczną, poświęconą miłości.

Wcześniej Zacharowa powiedziała, że do stworzenia piosenki natchnęła ją tragedia rosyjskiego samolotu w Syrii, zestrzelonego przez lotnictwo Turcji. Nargiz nazwała utwór Zacharowej „niełatwym, głęboko przeżytym przez autora”.

Moskiewski Międzynarodowy Festiwal Filmowy, który odbył się po raz pierwszy w 1935 roku, odbywa się regularnie od 1959 roku. W tym roku w programie festiwalu znalazło się 247 filmów: 153 pełnometrażowych i 94 krótkometrażowych.