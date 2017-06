Hawking: Ziemianie powinni jak najszybciej opuścić planetę

Na Międzynarodowym Festiwalu Nauki i Sztuki Starmus IV w Norwegii fizyk powiedział, że migrację z Ziemi należy rozpocząć w ciągu najbliższych 30 lat. Jego zdaniem, to wystarczająco dużo czasu, aby zbudować bazę na Księżycu, a 50 lat wystarczy do zbudowania bazy na Marsie.

Hawking proponuje wysłać tam na początek rośliny, grzyby i zwierzęta. Potem kolej na człowieka. „Jestem przekonany, że ludzie powinni opuścić Ziemię. Staje się ona zbyt mała dla nas, nasze fizyczne zasoby nikną w zastraszającym tempie” – cytuje naukowca „The Telegraph”.

Według jego słów, migracja pozwoli uniknąć przeludnienia planety i problemów związanych z globalnym ociepleniem. Poza tym, jest ewentualność upadku na Ziemię asteroidy. Hawking jest przekonany, że na naszej planecie nastąpi jakaś katastrofa.

© AFP 2017/ Fabrizio Bensch Niemiecki wywiad szpieguje USA

Fizyk porównuje podbój dalekiego kosmosu do odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Jego zdaniem, to naturalna droga rozwoju dla ludzkości. Naukowiec nie po raz pierwszy wzywa ludzkość do przeprowadzki na inne planety.

Przypomnijmy, że wcześniej naukowcy obliczyli, ile czasu potrzeba ludzkości, aby dostać się do dziesięciu najbliższych do Słońca gwiazd. Okazało się, że potrzebne jest nie mniej niż stulecie. Specjaliści uważają, że w ciągu najbliższych 45 lat na Ziemi zaczną być tworzone aparaty kosmiczne rozpędzające się do 0,2 prędkości światła.