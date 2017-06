„Amerykanie mylą się w Afganistanie we wszystkim, nie tylko w doborze mundurów"

Departament Obrony USA w 2017 roku wydał 94 miliony dolarów na zakup dla afgańskiej policji mundurów z kamuflażem przeznaczonym do działań na obszarach leśnych, choć roślinność pokrywa co najwyżej 2% terytorium kraju.

© Sputnik. Vitaliy Podvitski Jestem mistrzem kamuflażu

Jak powiedział w komentarzu dla Sputnik Afghanistan deputowany afgańskiego parlamentu Baktash Siavash, podobny przypadek ze strony Pentagonu nie jest zaskoczeniem, ponieważ Amerykanie nie mają pojęcia nie tylko o krajobrazie Afganistanu, ale także ogólnie o afgańskim społeczeństwie:

„Amerykanie popełnili głupi błąd nie tylko w doborze koloru do mundurów dla afgańskich żołnierzy — popełniają błędy we wszystkim: w wyborze przyjaciela lub wroga Afganistanu, we wspieraniu absolutnie nie tych liderów politycznych kraju. Oni mają błędne wyobrażenie także na temat afgańskiego społeczeństwa. Niestety Amerykanie na wszystkich frontach w Afganistanie odnoszą polityczne fiasko tylko dlatego, że nie uczą się na błędach innych — tych zagranicznych sił, które były już w Afganistanie. Oni uważają, że jeśli człowiek (polityk lub wojskowy) w Afganistanie doskonale mówi po angielsku, to można na niego liczyć i włączyć w szeregi „swoich”.

© Zdjęcie: Program Executive Office Soldier Follow/Staff Sgt. Pablo Piedra Amerykańscy żołnierze będą szukać lasów w Afganistanie

Amerykanie do dzisiaj wydali kolosalne środki pod głośnym hasłem „Inwestycje na rzecz dobrobytu Afganistanu ”, ale w rzeczywistości nic z tego nie przypadło Afgańczykom i nie obróciło się z korzyścią dla przywrócenia stabilności w kraju. Mamy takie powiedzenie „Nałamali słomy i wrzucili do wody” i jak teraz można przez to wszystko przejść? Niestety, minęło już ponad 15 lat, sytuacja zastygła w miejscu. Oto skuteczność amerykańskich pieniędzy i ich obecności tutaj. Nawet tzw. Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa pod kierownictwem Stanów Zjednoczonych (ISAF) nie mogły niczego uzyskać, żadnych sukcesów ani postępu. Siły te nie wiedzą niczego na temat historii, kultury, religii, tradycji i struktury afgańskiego społeczeństwa.

Przez ponad 10 lat Stany Zjednoczone, niosąc zniszczenie, popełniły wiele błędów, niczego nie ucząc afgańskich sił. Wręcz przeciwnie, osłabiły zdolności bojowej sił zbrojnych. Dlatego jeśli teraz Amerykanie zbiorą się i nagle opuszczą terytorium Afganistanu, to siły bezpieczeństwa już w pojedynkę nie będą w stanie oprzeć się wrogowi nawet przez kilka godzin”.