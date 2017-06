Na konferencji OBWE dyskutowano o rusofobii na Ukrainie

© Sputnik. Władimir Pirogow Kuczma: Europa rzuca na kolana Ukrainę

Takiego zdania jest Marine Woskanjan z ośrodka eksperckiego Światowego Rosyjskiego Soboru Ludowego.

Na Ukrainie działa kanoniczny Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego, który ma status autonomicznej cerkwi i stanowi część Patriarchatu Moskiewskiego, a także niekanoniczne Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego i Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Przy czym Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego wielokrotnie informował o prześladowaniach duchowieństwa i zajmowaniu prawosławnych świątyń przez UKP PK. W latach 2014-2016 stracił on 40 cerkwi.

W swoim piątkowym wystąpieniu na konferencji OBWE poświęconej wymiarowi ludzkiemu na temat wolności przekonań i opinii Woskanjan mówiła o sytuacji wokół Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, sytuacji duchownych i wiernych, a także naruszeniach wobec tej organizacji. Jak podkreśliła, choć pod względem liczebności ten Kościół ma największą liczbę wyznawców w kraju, ukraińskie władze — jej zdaniem – dyskryminują go i tworzą bardzo negatywną atmosferę wokół niego.

— W rzeczywistości w tym przypadku jest to część większego zjawiska, które jest związane z kultywowaniem atmosfery rusofobii, negatywnego stosunku wobec Rosji jako państwa i do wszystkiego, co jest z nią związane – powiedziała Woskanjan.

Jako przykład tego, że ludzie, którzy wyrażają swoje prorosyjskie sympatie, są prześladowani, przypomniała o portalu Mirotworec publikującym dane personalne tzw. „zdrajców ojczyzny” i groźbach pod ich adresem.

— Przede wszystkim wiadomo, że (ukraińskie dziennikarz) Ołeś Buzyna został zamordowany właśnie po opublikowaniu jego danych. Są one zamieszczane w jasnym celu – poszczuć na tych ludzi tzw. aktywistów, którzy – w naszym rozumieniu – są po prostu bandytami, członkami tzw. paramilitarnych formacji w rodzaju Prawego Sektora. Na liście Mirotworca znajdują się nazwiska niektórych duchownych Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego – powiedziała prelegentka.

Portal Mirotworec jest znany ze skandalicznych publikacji ujawniających dane personalne dziennikarzy, powstańców z DRL i ŁRL oraz innych osób, które nazywane są „zdrajcami ojczyzny”. Wcześniej na portalu pojawiły się nazwiska dziennikarzy, m.in. zagranicznych, którzy otrzymali akredytację w obu republikach na wschodzie Ukrainy. Później grożono im.

Woskanjan uważa, że ponieważ państwo nie sprzeciwia się temu zjawisku, można wyciągnąć wniosek, że zachęca do takiego zachowania. – Czyli zachęca do tworzenia atmosfery nienawiści w stosunku do wielu ludzi, bo nie przyłączyli się oni do określonego kursu ideologicznego obranego przez państwo. Te przestępstwa, które popełniane są w stosunku do ludzi, europejskiej sądy podczas rozpatrywania mogłyby uznać za wykroczenia na tle nienawiści. Z naszego punktu widzenia na Ukrainie obecnie państwo popiera tworzenie atmosfery, w której popełniane są przestępstwa na tle nienawiści w stosunku do osób myślących inaczej – dodała.

Prelegenci Światowego Rosyjskiego Soboru Ludowego mówili też, że na Ukrainie „kręgi rządzące próbują wyjąć spod prawa największą organizację religijną w kraju, co jest rażącym naruszeniem podstawowych praw obywatelskich i wolności milionów wiernych Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego na terytorium Ukrainy.

— Celem udziału w tym wydarzeniu jest zwrócenie na to uwagi. Rezultat, który chcielibyśmy otrzymać, to osiągnięcie tego, aby OBWE za pośrednictwem swoich struktur również zajęła stanowisko wobec tego, co się dzieje – powiedziała Woskanjan.