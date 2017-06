Ludzkość zabiją upały

© AFP 2017/ Maxim Marmur Pracownicy z Uzbekistanu jadą do Polski

Po przeanalizowaniu ponad 1,9 tys. badań, naukowcy doszli do wniosku, że taka pesymistyczna prognoza jest możliwa, jeśli emisja gazów cieplarnianych do atmosfery nie zostanie zredukowana. Ponadto z powodu gwałtownych zmian klimatycznych ludzkość nie zdoła się przystosować do nowych warunków.

Według naukowców w wyniku upałów i wilgoci od lat 80. ubiegłego wieku zmarły tysiące osób: w 1995 roku w Chicago – 740, w 2003 roku w Paryżu – 4,9 tys., w 2010 roku w Moskwie – ponad 10,8 tys.

Najbardziej ucierpią mieszkańcy tropikalnych regionów Ziemi.