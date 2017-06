Paracetamol niebezpieczny dla kobiet w ciąży?

W ciągu ostatnich dziesięciu lat naukowcy zaczęli aktywnie interesować się tym, jak praca organizmu matki, jej hormony, nałogi i dieta mogą wpływać na zarodka i zmieniać działanie jego genów. Na przykład, cztery lata temu badacze odkryli, że brak równowagi hormonalnej w organizmie matki może wywołać poważne uszkodzenia rozwoju mózgu po urodzeniu dziecka i prowadzić do zaburzeń psychicznych.

Obserwując wzrost i zachowanie myszy, których matki przyjmowały niewielkie dozy paracetamolu, Kristensen i jego zespół znaleźli jeszcze jeden przykład tego, jak praca organizmu matki może wpływać na jej potomstwo.

Naukowcy przeprowadzili ten eksperyment z prostego powodu: paracetamol i wiele innych lekarstw przeciwgorączkowych blokuje pracę enzymu COX-2, który pełni różne role w dorosłym organizmie i w zarodku. U narodzonych ludzi ten środek odpowiada za rozwój reakcji zapaleniowych i aktywizację odporności, a w zarodku pomaga testosteronowi wpływać na rozwój „męskich” tkanek.

Odpowiednio zatem blokowanie COX-2 wewnątrz zarodka może doprowadzić do naruszenia „męskich” programów rozwoju ciała i psychiki. Bez względu na to, lekarze często przepisują paracetamol i lekarstwa na jego bazie ciężarnym, dlatego zespół Kristensena postanowił sprawdzić, czy ta terapia prowadzi do „feminizacji” chłopców.

W tym celu naukowcy nabyli kilkadziesiąt ciężarnych myszy, z których połowę karmili zwykłym jedzeniem, a połowę – jedzeniem z dodatkiem paracetamolu w ilości, którą zazwyczaj przepisuje się kobietom w ciąży. Kiedy myszy pojawiły się na świecie, biolodzy zaczęli obserwować ich rozwój odnotowując wszystkie różnice w pracy mózgu, komórek hormonalnych i zachowania młodych samic i samców.

Jak się okazało, zachowanie i praca mózgu rzeczywiście uległy zmianie – samcy, których matki przyjmowały paracetamol, zachowywali się o wiele mniej agresywnie, niż samce z grupy kontrolnej, a także o wiele rzadziej próbowali znakować terytorium lub spółkować z samicami. Co więcej, ich zachowanie było o wiele bardzie podobne do zachowania samic, niż do typowego zachowania samców.

Czy to oznacza,że ciężarne kobiety kategorycznie powinny zrezygnować z paracetamolu? Zdaniem naukowców, na razie jest za wcześnie, aby wyciągać takie wnioski, ponieważ działanie organizmu myszy i człowieka, tak samo jak i ich masa, znacznie się od siebie różnią. Z drugiej strony, to odkrycie świadczy o tym, że zamiana paracetamolu na inny środek obniżający temperaturę będzie uzasadniona.