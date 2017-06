Ranny kongresmen opuścił oddział intensywnej terapii

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Saudyjskie siły bezpieczeństwa udaremniły zamach w Mekce

Scalise został hospitalizowany w środę w stanie zagrożenia życia z silnym wewnętrznym krwotokiem i złamanymi kośćmi po postrzale w lewe biodro. Polityk został ranny w wyniku ataku napastnika, który otworzył ogień podczas treningu baseballowego w Alexandrii w stanie Wirginia. Mężczyzna był uzbrojony w snajperski karabin AR-15, z którego oddał co najmniej 50 strzałów do grupy Republikanów. Politycy przygotowywali się do czwartkowego meczu z drużyną Partii Demokratycznej.

Sprawcą okazał się 66-letni James Hodgkinson, inspektor budowlany z Illinois. Był on wolontariuszem sztabu wyborczego senatora Berniego Sandersa, który ubiegał się o nominację Demokratów w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich. Hodgkinson był zagorzałym przeciwnikiem prezydenta Donalda Trumpa i Partii Republikańskiej.

W ataku rannych zostało pięć osób. Sprawca zmarł w wyniku odniesionych ran.

— Stan kongresmena Steve’a Scalise’a polepszał się, dzięki czemu mógł zostać przeniesiony z oddziału intensywnej terapii — poinformował waszyngtoński szpital MedStar. Polityk „kontynuuje leczenie i rehabilitację”.