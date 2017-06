Egipt wydał 10 milionów dolarów na ściągnięcie turystów do Szarm-el-Szejk

© AP Photo/ Manu Fernandez Ludzkość zabiją upały

„Minister przeprowadził naradę z inwestorami z prowincji Południowy Synaj i Szarm-el-Szejk, gdzie omawiano problemy rozwoju turystyki, a szczególnie aktywizacji potoku turystycznego w Szarm-el-Szejk. Minister wydał rozporządzenie szefowi komitetu ds. rozwoju turystyki Hiszamowi ad Demeiri o wyasygnowaniu 10 milionów dolarów na kampanię mającą przyciągnąć turystów do miasta” – informuje gazeta.

Minister zlecił wypracowanie planu kampanii reklamowej Szarm-el-Szejk i określenie państw, do których zostanie ona skierowana. Wiadomo już, że plan obejmuje sześć miesięcy.

Turystyka jest jednym z głównych źródeł napływu waluty do skarbu państwa Egiptu. Według danych ministerstwa turystyki, przed katastrofą rosyjskiego samolotu z turystami nad Synajem pod koniec października 2015 roku turystyka przynosiła 11,3% PKB i zapewniała ponad 14% dochodów walutowych do skarbu państwa. Na pierwszym miejscu pod względem ilości przyjeżdżających do Egiptu turystów była Rosja, na drugim i trzecim Wielka Brytania i Niemcy, potem Włochy i Francja.