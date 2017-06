Grecja wydzierżawi USA bazę w zatoce Souda na 10 lat

© Sputnik. Stanislav Savelyev USA chcą zlikwidować stanowisko specjalnego przedstawiciela ds. Afganistanu i Pakistanu

Baza lotniczo-morska w zatoce Souda na Krecie jest głównym bastionem sił USA i NATO we wschodniej części Morza Śródziemnego. Umowę dzierżawy przedłuża co roku grecki parlament.

— Sądzimy, że podpisanie umowy na dziesięć lat, zamiast na rok, przyciągnie więcej inwestycji – powiedział rozmówca agencji. Jak dodał, na Krecie mogłaby funkcjonować stała baza Navy SEAL.

Według jego słów toczą się też rozmowy na temat przeniesienia sił NATO i USA z tureckiej bazy lotniczej İncirlik do tego kraju, ale jest to skomplikowany problem. – Jesteśmy zainteresowani likwidacją bazy w İncirlik, bo osłabi to Turcję i podważy jej pozycję – powiedział przedstawiciel greckiego Ministerstwa Obrony.

Niemcy, które z powodu konfliktu z Turcją wycofują swoje siły z İncirlik, chcą je dyslokować w Jordanii. Z kolei – jego zdaniem — amerykańskie samoloty można przenieść z tureckiej bazy na Karpatos.

Rozmówca agencji podkreślił, że nie ma jednak mowy o przeniesieniu amerykańskiej broni jądrowej, składowanej obecnie w Turcji, do Gracji.