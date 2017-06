Putin ujawnia, czym się zajmował w KGB

© Sputnik. Alexei Druzhinin Biały Dom o spotkaniu Putin-Trump

— Moja praca w wywiadzie zagranicznym była związana nie tylko ze Służbą Wywiadu Zagranicznego, a właściwie z wywiadem nielegalnym – powiedział Putin w jednym z programów w rosyjskiej telewizji.

Jak dodał, nielegały są „wyjątkowymi ludźmi, wyjątkowej jakości, niezwykłych przekonań, posiadający wyjątkowe cechy charakteru”.

— Nie każdy jest w stanie zrezygnować ze swego życia, zostawić swoich bliskich, rodzinę i wyjechać z kraju na wiele, wiele lat, poświecić się służbie krajowi. Mogą to zrobić tylko wybrańcy. Nie wyolbrzymiam. Taki stosunek do zadań, taki stosunek do kraju, do narodu mają agenci wywiadu nielegalnego. Są to niezwykli ludzie. Życzę im szczęścia, pomyślności. Jestem przekonany, że moje słowa zostaną przez nich usłyszane – dodał rosyjski prezydent.

W latach 1985-1990 Putin służył w wywiadzie na terytorium Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Dreźnie, gdzie awansował do stopnia pułkownika.