Putin w Arteku

Kierownik Arteku opowiedział prezydentowi o ośrodku, którego powierzchnia jest porównywalna z powierzchnią Monako. Mówił też o planach rozwojowych przewidujących, że w przyszłości Artek będzie przyjmować podczas jednaj zmiany 10 tys. dzieci (obecnie 3,3 tys.). Jak dodał, do ośrodka przyjeżdżają nie tylko dzieci z Rosji, ale również z USA, Ukrainy, krajów europejskich i Syrii.

Podczas spotkania z wypoczywającymi w Arteku dziećmi, Putin życzył im, aby przyjaźnie, które się tu zrodzą, pozostały na całe życie. Złożył też życzenia z okazji rozpoczęcia nowej zmian. Przypomniał, że Artek powstał w 1925 roku jako obóz międzynarodowy, do którego przyjeżdżały dzieci nie tylko z całego Związku Radzieckiego, ale i innych państw na świecie.

Putin powiedział też, że Artek obecnie odradza się jako międzynarodowy ośrodek. Jak dodał, przyjeżdżali tu najlepsi z Rosji i zagranicy. – Wiem, że uczy się tu najważniejszego – jak się przyjaźnić. Sam nawołuje was do tego samego. Skąd by nie przyjechali wasi rówieśnicy, zawsze powinniście wiedzieć, że są waszymi przyjaciółmi – podkreślił Putin.