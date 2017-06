Udowodniono istnienie zaawansowanej technologicznie cywilizacji w Drodze Mlecznej

© Sputnik. Iliya Pitalev Mercedesy made in Russia

Specjaliści zmodyfikowali równanie Drake’a, z którego jednej strony znajduje się siedem mnożników, a z drugiej – liczba pozaziemskich cywilizacji.

Pokazano, że w skali galaktyki, czyli w granicach dziesięciu kiloparseków od Słońca, co jest niemal równe promieniowi Drogi Mlecznej, znajduje się co najmniej jedna obca cywilizacja, która ma wystarczające środki do komunikacji z Ziemią.

W podejściu naukowców liczba planet z cywilizacjami zdolnymi do podjęcia kontaktu okazuje się związana z tempem powstawania ciał niebieskich, leżących w granicach strefy zamieszkałej wokół macierzystej gwiazdy. Istnieniu życia, z kolei, mogą zagrażać potężne wybuchy gamma.

Specjaliści są zdania, że przygotowywane do startu kosmiczne obserwatoria TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) i JWST (James Webbb Space Telescope) pozwolą potwierdzić wnioski badań.