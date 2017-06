Rząd Krymu wzywa OВWE do wpłynięcia na Kijów

© Sputnik. Siergiej Guniejew Erdogan zemdlał podczas porannej modlitwy w meczecie

Wcześniej w ŁRL oświadczono, że ukraińskie służby specjalne szykują prowokacje przeciwko obserwatorom z misji OBWE na granicy z Krymem.

„Mamy informacje o przygotowywanych prowokacjach w stosunku do misji OBWE na rosyjsko-ukraińskiej granicy w rejonie Krymu. Oceniamy to jako chęć Kijowa rozpętać konflikt przygraniczny. Wzywamy misję obserwacyjną do wpłynięcia na kijowskie władze” – powiedział agencji RIA Novosti Smirnow.

Według niego, nie jest wykluczone, że w przygotowywaniu prowokacji, poza służbami ukraińskimi, będą ściągnięci radykałowie z batalionu ochotniczego, stworzonego przez jednego z organizatorów blokady Krymu Lenura Islamowa.