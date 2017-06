W USA porównano sprawę „ingerencji Rosji” do zamachów z 11 września

© AP Photo/ Dominic Lipinski Brytyjskie ustawodawstwo broni praw terrorystów

„Ten atak w rzeczywistości z politycznego punktu widzenia jest porównywalny do 11 wrzesnia, to strasznie, strasznie poważne” – powiedział Vickers w wywiadzie NBC.

„Rosjanie z pewnością powrócą biorąc pod uwagę osiągnięty sukces. Nie widzę dowodów na jakiejkolwiek odpowiedź (ze strony USA)” – powiedział Vickers.

Vickers w latach 2011-2015 zajmował stanowisko wiceministra obrony i kierował w Pentagonie wywiadem. Opuścił stanowisko w kwietniu 2015 roku, ponad rok przed skandalem z „rosyjskimi hakerami”. Po odejściu wszedł do rady dyrektorów brytyjskiej kompanii obronnej BAE Systems i amerykańskiej kompanii consultingowej Beacon Global Strategies.

Wiceminister obrony USA ds. wywiadu koordynuje działalność szeregu wojskowych służb specjalnych włącznie z wywiadem Pentagonu, Narodowym Zarządem Wywiadu Kosmiczno-Wojskowego i Narodową Agencją Bezpieczeństwa Narodowego – największej i najbardziej wpływowej służby wywiadowczej Stanów Zjednoczonych.

USA oskarżają Rosję o udział we włamaniu do bazy danych Partii Demokratycznej Stanów Zjednoczonych i przekazaniu informacji WikiLeaks w 2016 roku. Demokraci, którzy przegrali wybory oświadczyli, że publikacja listów mogła doprowadzić do porażki Hilary Clinton i zwycięstwa Donalda Trumpa na wyborach. Wyników oficjalnego śledztwa władze Stanów Zjednoczonych nie przedstawiły.

Rosja wielokrotnie odrzucała oskarżenia amerykańskich służb specjalnych o próby wpłynięcia na wybory w USA, a rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow nazwał je „absolutnie gołosłownymi”. Szef MSZ Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow mówiąc o rzekomej rosyjskiej ingerencji w wybory w USA, Francji i Niemczech oświadczył, że nie ma żadnych faktów potwierdzających te oskarżenia.