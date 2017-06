„Energia” o perspektywach nowych rakiet Sojuz-5

– poinformował dziennikarzy dyrektor generalny rosyjskiej Korporacji Rakietowo-Kosmicznej „Energia" Władimir Sołncew podczas targów Paris Air Show.

© Sputnik. Maksim Bogodvid Najdziwniejsze miejsca, których nie możesz przegapić w Rosji

— Możemy integrować ją (Sojuz-5) i na Sea Launch i, po przetestowaniu na Bajkonurze, przenieść na kosmodrom Wostocznyj. Rozwoju programu załogowego w Rosji nikt nie odwoływał, ale w ten sposób oszczędzamy środki, czas, maksymalnie wykorzystujemy ten zapas operacyjny, którego częściowo jeszcze nie wykorzystaliśmy, oraz systemy sterowania i silniki pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia – powiedział Sołncew.

Jak dodał, adaptacja nowej rakiety wymaga czasu i będzie związana ze startowymi kompleksami na kosmodromach Bajkonur, Wostocznyj i Sea Launch.

— Każdy aparat kosmiczny jest doczepiany do Sojuza, ale nadal jest to nowy kompleks rakietowy i trzeba go „powiązać”, bo ma inną masę, zadania orbitalne itp. Dlatego każdy aparat — nie dlatego że jest to rakieta, tylko zestaw — należy powiązać z systemami pneumatycznym, hydraulicznym, elektrycznym, tankowania, komunikacji – wyjaśnił szef „Energii”.

Pytany o różnicę między rakietami przeznaczonymi dla kosmodromów Bajkonur, Wostocznyj i Sea Launch, Sołncew powiedział: „W zasadzie nie ma (różnic). W pewnym stopniu mogą być w interfejsie, ale absolutnie nie dotyczą podstawowej konstrukcji rakiety. Będzie ona w pełni zunifikowana, ale do ujednolicenia też trzeba mieć filozoficzne podejście, czyli zostanie przeprowadzona adaptacja. Istnieją niuanse dotyczące platformy startowej na Sea Launch, na ziemi, ale są to kwestie odnoszące się do interfejsu”.