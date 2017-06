Immunoterapia pokonała najagresywniejszy typ raka piersi

„Preparat podziałał nie na wszystkie, a na niektóre kobiety, z którymi pracowaliśmy, ale we wszystkich przypadkach bardzo dobrze radził sobie z zadaniem stłumienia raka i jego działanie było stabilne w ciągu długiego czasu. Immunoterapia wywołuje mniej skutków ubocznych i lepiej przedłuża życie niż chemioterapia i może pomóc kobietom przełamać przebieg walki z rakiem piersi” – powiedziała Sylvia Adams z Uniwersyetetu Nowego Jorku (USA).

W ostatnich latach biolodzy molekularni i lekarze zaczęli pokładać szczególne nadzieje w walce z rakiem, alergią, cukrzycą i innymi nieuleczalnymi chorobami w tzw. immunoterapii. Polega ona na tym, że naukowcy próbują skierować układ odpornościowy człowieka na walkę z komórkami rakowymi, wykorzystując różne antyciała, żywe mikroby i inne „przynęty”.

Adams i jej zespół pracowali nad jednym z pierwszych preparatów takiego typu: pembrolizumabem, stworzonym do walki z rakiem płuc, czerniakiem i innymi rodzajami raka skóry, a także z chłoniakiem. Te antyciała działają nie na guz, ale na komórki odpornościowe, które blokują pracę szczególnych białek na ich powierzchni, ograniczając ich agresywność.

Wysoka efektywność tych antyciał zmusiła naukowców do zastanowienia się nad możliwością zastosowania ich w walce z najbardziej agresywnymi formami raka piersi na ostatnich stadiach rozwoju, kiedy „zbuntowane” komórki zaczynają opuszczać guz i rozprzestrzeniać się po organizmie.

W celu sprawdzenia tej teorii Adams i jej zespół nabrali dwie grupy spośród kobiet, które cierpią na dwa różne rodzaje potrójnie ujemnego raka sutka i postarali się zatrzymać wzrost guza i rozwój przerzutów.

Jak pokazały eksperymenty, antyciałom udało się zmniejszyć rozmiary guza o 30 % u około 5% kobiet z jednej grupy i 23% z drugiej, a powstrzymać rozwój przerzutów udało się u 21% i 17% pacjentek. Dzięki temy leczeniu wszystkie kobiety, na które podziałał pembrolizumab przeżyły jeszcze rok lub więcej po zakończeniu terapii.

Głownym atutem tego preparatu, jak opowiada Adams, jest to, że organizm doskonale go znosi: tylko 8 i 12% uczestniczek eksperymentu zostało zmuszonych rezygnacji z niego z powodu silmnych skutków ubocznych. Dla chemioterapii ten wskaźnik jest o wiele wyższy, co poważnie ogranicza jej stosowanie i efektywność.

Zdaniem Adams, inne antyciała, specjalnie opracowane do walki z rakiem piersi, mogą osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty, co da nową nadzieję na uratowanie lub dłuższe życie kobietom znajdującym się w beznadziejnej sytuacji.