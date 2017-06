USA chcą zalegalizować swoje interwencje w państwach trzecich

Jeśli propozycja zostanie poparta, Waszyngton zgodnie z amerykańskim prawem będzie mógł rozpoczynać operacje specjalne na terytorium państw trzecich — podkreślają eksperci.

Przeciwko propozycjom USA opowiada się Rosja i inne państwa, w tym Egipt. W Kairze uważają, że wpisanie na listę regionalnego oddziału Al Kaidy będzie przejawem niezdolności miejscowych władz do poradzenia sobie z zagrożeniem własnymi siłami. Moskwa sceptycznie podchodzi do inicjatywy, ponieważ grupy terrorystów związane z tymi organizacjami zazwyczaj są nieliczne i władze są w stanie poradzić sobie z zagrożeniami same — dodają źródła.

„Dzięki rozszerzeniu listy organizacji terrorystycznych Amerykanie zamierzają zalegalizować (przede wszystkim dla samych siebie) ingerencję w sprawy innych państw" — podkreślono w artykule.

Wcześniej Zgromadzenie Ogólne ONZ stworzyło wewnątrz organizacji zarząd ds. walki z terroryzmem, na którego czele stanął rosyjski dyplomata Władimir Woronkow.

Głównym zadaniem resortu jest międzynarodowa unifikacja pojęcia „terroryzm" i stworzenie jednolitej listy organizacji terrorystycznych i poszczególnych przestepców. Media, powołując się na źródła w MSZ Rosji, poinformowały, że Moskwa sporządzi jednolitą listę i przedstawi ją w zarządzie.