Ujawniono nowe szczegóły starcia Su-22 i F-18 w Syrii

Niedawny incydent z zestrzeleniem przez siły koalicji kierowanej przez Stany Zjednoczone syryjskiego Su-22 w rejonie Rakki w rzeczywistości pokazał, że amerykańska broń nie zawsze działa w ten sposób, w jaki jest reklamowana, a „potężne amerykańskie wojsko nie zawsze dominuje na polu bitwy”. Do takiego wniosku w swoim artykule dla The National Interest dochodzi felietonista Dave Majumdar.

Autor zaznacza, że ​​pomimo faktu, że Pentagon nie opublikował żadnych szczegółów na temat tego incydentu, najprawdopodobniej syryjski samolot został zestrzelony przez amerykański pocisk klasy powietrze-powietrze AIM-9X. Pomimo tego, że pilot amerykańskiego myśliwca F/A-18E wystrzelił rakietę w odległości nieco ponad pół kilometra, stary radziecki samolot myśliwsko-bombowy Su-22 był w stanie wystrzelić pułapki cieplne, które pomogły udaremnić atak Amerykanina.