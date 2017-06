Rosja przerwie produkcję An-148

© Sputnik. Roman Pilipey Ukraińska spółka Antonow jest winna Rosji 2,7 mln dolarów

Wcześniej rzecznik ukraińskiego Biura Konstrukcyjnego Antonowa powiedział RIA Novosti, że firma całkowicie zastąpiła komponenty, które wcześniej były dostarczane z Rosji.

„Produkowane w Woroneżu An-148 cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno cywilnych linii lotniczych, jak i Ministerstwa Obrony. Niestety polityka okazała się silniejsza od rozumu i wcześniej istniejących relacji. W Woroneżu kończy się produkcja ostatnich kilku maszyn i kończy się historia tego samolotu w Rosji” — powiedziało źródło.

An-148 to samolot pasażerski krótkiego zasięgu, który bez międzylądowania może wykonywać loty od dwóch do pięciu tysięcy kilometrów i jest przystosowany do lądowania na lotniskach gruntowych. Prędkość przelotowa wynosi 800-870 km/h. Regionalne samoloty An-148 Woroneskiego Zakładu Lotniczego od 2009 roku eksploatują linie lotnicze „Rossiya”, towarzystwo lotnicze „Rossiya”, „Angara”, lotnicze oddziały Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych i Ministerstwa Obrony.