Media: Trump określił warunki spotkania z Putinem

Agencja podkreśliła, że w amerykańskiej administracji istnieją poważne rozbieżności odnośnie tego, jakie podejście do Moskwy powinien wybrać Waszyngton podczas trwającego w USA śledztwa ws. „związków z Rosją", będącego w szczytowym momencie. Według danych agencji możliwe spotkanie Trumpa z Putinem pogłębia te rozbieżności.

Wielu przedstawicieli z otoczenia prezydenta uważa, że Waszyngton powinien obecnie utrzymywać dystans i współpracować z Rosją bardzo ostrożnie. Jednak Trump i jeszcze kilku członków jego ekipy nalega na spotkanie dwustronne z Putinem z prawdziwego zdarzenia.

Na przykład pomimo apeli o powściągliwość ze strony urzędników Departamentu Stanu i Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, Donald Trump chce, by media miały dostęp do spotkania i by odbyło się ono z zachowaniem wszystkich zasad protokołu dyplomatycznego, które są typowe dla takich konsultacji.

© Sputnik. Alexei Druzhinin Biały Dom o spotkaniu Putin-Trump

Jak podkreśliła agencja, niektórzy doradcy rekomendują Trumpowi przeprowadzenie szybkiego, nieformalnego spotkania z rosyjskim przywódcą w kuluarach szczytu „G20", czy zorganizowanie „negocjacji ds. stabilności strategicznej" przedstawicieli amerykańskiej i rosyjskiej delegacji, które zazwyczaj nie przewidują obecności prezydentów.

Wcześniej Biały Dom poinformował, że nie wyklucza spotkania Trumpa z Putinem „na marginesie" nadchodzącego szczytu „wielkiej dwudziestki", który odbędzie się w dniach 7-8 lipca w niemieckim Hamburgu. Rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow powiedział dziennikarzom, że spotkanie Putina i Trumpa nie jest na razie przygotowywane i na 7 lipca niczego jeszcze nie zaplanowano.