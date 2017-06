USA: Rosyjsko-chińskie hipersoniczne samoloty to „trudny cel"

„Hipersoniczne samoloty to manewrowane aparaty, które latają z prędkością ponaddźwiękową (pięć lub więcej razy powyżej prędkości dźwięku), a przez większą część lotu utrzymują się niżej wysokości niż średni pocisk balistyczny” — czytamy w raporcie National Air and Space Intelligence Center i Defense Intelligence Ballistic Missile Analysis Committee, który dostał się do dyspozycji agencji przed publikacją.

„Połączenie dużej szybkości, zwrotności i stosunkowo małej wysokości sprawia, że są ​​trudnym celem dla systemu obrony przeciwrakietowej” — czytamy w dokumencie.

W swoim raporcie wojskowe agencje wywiadowcze prognozują, że Rosja zachowa najwyższą moc Strategicznych Sił Rakietowych wśród innych krajów, zaznacza agencja. Ponadto wojskowe służby wywiadowcze uważają, że „Chiny nadal mają najbardziej aktywny i zróżnicowany program rozwoju pocisków balistycznych na świecie”, a Iran wkrótce może rozmieścić międzykontynentalne pociski balistyczne.

Ogólnie rzecz biorąc, według danych Pentagonu, technologie rozwoju pocisków balistycznych i manewrujących w różnych krajach świata, od Korei Północnej i Iranu do Rosji i Chin, postępują, w związku z czym rośnie potencjalne zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych.