© Sputnik. President of the Ukraine Press-Service USA jednak dofinansują Ukrainę

W przyszłości Ukraina zamierza wstąpić do NATO — ukraińskie ustawodawstwo przewiduje dostosowanie ukraińskich sił zbrojnych do standardów Sojuszu do 2020 roku. Kijów ma nadzieję, że w przyszłości zaświta też perspektywa wejścia do UE.

„Połowa ankietowanych uważa, że Ukraina powinna stać się członkiem Unii Europejskiej, 12% — że powinna stać się członkiem Unii Celnej" — czytamy w komentarzu do badania.

Natomiast 28% respondentów popiera ideę „równego dystansu" Ukrainy wobec UE i Rosji. Co dziesiąty ankietowany nie określił się w danej kwestii.

Idea wstąpienia do UE cieszy się większym poparciem na zachodzie kraju, a także wśród młodzieży.

Sondaż był przeprowadzany w okresie od 22 do 31 maja wśród osób pełnoletnich w całym kraju. Badanie objęło 3 tysiące osób. Błąd statystyczny nie przewyższa 1,8%.