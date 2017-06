Hrojsman: To Rosja stoi za blokadą Donbasu

„To, co robili organizatorzy blokady, było robione w pełnej koordynacji z Rosjanami . Nie ma co do tego żadnych wątpliwości” — powiedział premier w wywiadzie dla agencji prasowej LigaBusinessInform.

Według niego organizatorzy blokady dali powód do ​​wprowadzenia zarządzania zewnętrznego w przedsiębiorstwach ukraińskiej jurysdykcji w Donbasie. „Teraz wszystkie nasze zasoby naturalne, nasz węgiel, wszystkie nasze kombinaty pracują w 100% na rosyjską gospodarkę. Oni sami, autorzy blokady, przekierowali miliardy z ukraińskiego budżetu do rosyjskiego budżetu. Oto co zrobili” — mówi Hrojsman.

Jednak nie dał żadnych dowodów związku radykalistów z Rosją.

W ubiegłym tygodniu organizatorzy blokady handlowej Donbasu oświadczyli, że zamierzają całkowicie zablokować dostawy węgla z Rosji na Ukrainę.