Poroszenko: Ukraińskie flagi wkrótce wrócą na Krym

© Sputnik. Taras Litvinenko Tatarzy krymscy wyrazili poparcie dla Putina

„Wspólna ojczyzna, wspólny cel — zwrócenie chwilowo anektowanego przez wroga Krymu — jeszcze bardziej zbliża Ukraińców i Tatarów krymskich. Pomimo trudności, jesteśmy pewni — wkrótce nasze flagi będą dumnie powiewać w wolnym ukraińskim Krymie” — napisał Poroszenko w oświadczeniu z okazji Dnia Krymskotatarskiej Flagi.

10 kwietnia grupa deputowanych Rady Najwyższej, w tym liderzy uznanego za ekstremistyczny i zakazanego w Rosji Medżlisu Mustafa Dżemilew i Refat Çubarov, zaproponowała ustawodawczo zabezpieczyć Krymowi polityczny status „autonomii narodowo-terytorialnej Narodu Krymskotatarskiego w obrębie jednolitej Ukrainy”.

© Sputnik. Sergey Averin Rząd Krymu wzywa OВWE do wpłynięcia na Kijów

Z kolei wicepremier, minister polityki wewnętrznej, informacji i komunikacji Republiki Krymu Dmitrij Połonski oświadczył, że podejrzewa Çubarova o „chęć zostania chanem”.

W czerwcu 2016 roku Poroszenko w odpowiedzi na żądanie Çubarova „realizowania prawa narodu do samostanowienia” powiedział o przygotowywanych zmianach do Konstytucji Ukrainy, które dają Tatarom krymskim prawo do ustanowienia autonomii narodowej.