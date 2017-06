Kibice z Chile wywołali masową bójkę w Moskwie

В Москве произошла массовая драка из-за футбольных группировок из Чили https://t.co/0HiUlwIw1i — balkan-lenta.info (@balkanlenta) 26 czerwca 2017

Do zdarzenia doszło na Placu Maneżowym. W bójce uczestniczyło około 15 osób. Dwóch z nich, Carlos i Patricio, zostało rannych. Ugodzeni nożem obcokrajowcy trafili do szpitala. Obecnie znajdują się na wydziale intensywnej terapii. Poinformowano, że wszyscy uczestnicy bójki przyjechali z Chile do Rosji, by kibicować reprezentacji swojego kraju.