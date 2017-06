Ivanka Trump oceniła instynkt polityczny ojca

Najstarsza córka i doradczyni amerykańskiego prezydenta Ivanka oświadczyła na antenie programu „Fox & Friends", że jej ojciec ma „fenomenalny" instynkt polityczny.

© AP Photo/ Susan Walsh Ivanka Trump nie oczekiwała „takiej fali nieżyczliwości” wobec ojca

„Staram się nie mieszać do polityki. Jego (Donalda Trumpa — red.) instynkt polityczny jest fenomenalny… Politykę pozostawiam innym ludziom i zajmuję się nad tymi kwestiami, które mnie szczególnie poruszają" — powiedziała Ivanka Trump.

„W wielu kwestiach udzielam porad mojemu ojcu. On wierzy, że ja szczerze wyrażam swoją opinię… Ja otwarcie i szczerze daję mu rady. Czasem się zgadzamy, czasem nie. Jesteśmy różni, są kwestie, w których nasze poglądy są rozbieżne. Myślę, że to normalne — niezgadzanie się w 100% we wszystkich kwestiach" — oznajmiła Ivanka.

Na pytanie, jaką ocenę wystawiłaby swojemu ojcu, Ivanka odpowiedziała, że dałaby mu najwyższy stopień. „Myślę, że dokonuje nieprawdopodobnej, wielkiej pracy".