Jak Rosja przyjęła kibiców z całego świata podczas Pucharu Konfederacji? (wideo)

© Sputnik. Anton Denisow Kibice z Chile wywołali masową bójkę w Moskwie

„Wręcz przeciwnie. Uważam, że jak przyjadą tutaj zagraniczni kibice, to zechcą za rok wrócić. Kwestii bezpieczeństwa udzielana jest baczna uwaga. Jestem pewien, że nie dojdzie u nas do czegoś takiego, co miało miejsce we Francji. My wszyscy chcemy czuć się bezpiecznie. Sytuacja międzynarodowa jest dzisiaj dość złożona. Ale ja wiem, że nasze organy porządkowe udaremnią wszelki incydent" — oświadczył Aleksandr Kerżakow w wywiadzie dla RT.

„Najlepsze zespoły zebrały się tutaj na dwa tygodnie, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, który z nich jest najlepszy, najsilniejszy na świecie. Puchar Konfederacji jest bardzo ważnym turniejem piłkarskim. Każdy gracz chce zdobyć trofeum i dąży do zwycięstwa. Ten turniej jest także sprawdzianem przed mundialem. Sprawdza swoje siły kraj, sprawdza swoje siły miasto" — dodał Kerżakow.