Biały Dom: Asad szykuje nowy atak chemiczny

„Stany Zjednoczone widzą potencjalne przygotowania do kolejnego ataku z użyciem broni chemicznej przez reżim al-Asada, który może doprowadzić do masowej śmierci cywilów, w tym niewinnych dzieci. Działania są podobne do tych, które przeprowadzono przed atakiem z użyciem broni chemicznej 4 kwietnia 2017 roku” — czytamy w oświadczeniu służby prasowej amerykańskiej administracji.

Waszyngton zaznaczył, że w przypadku nowego ataku syryjski przywódca Baszar al-Asad i jego siły zbrojne „zapłacą wysoką cenę”.