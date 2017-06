Najlepszy sprzęt wojskowy na świecie produkują w…

© Sputnik. Sergei Malgavko Indie kupią od Rosji S-400

Prezydent USA Donald Trump podziękował w poniedziałek premierowi Indii Narendrze Modi za zakup sprzętu wojskowego od Stanów Zjednoczonych, mówiąc, że nikt „nawet nie zbliżył się” pod względem produkcji sprzętu wojskowego do Stanów Zjednoczonych.

„Dziękuję bardzo. I dziękuję za sprzęt, za zamówienia sprzętu od USA… Nikt nie produkuje ​​sprzętu wojskowego tak, jak to robimy my. Nikt nawet nie zbliżył się do nas” — powiedział Trump po spotkaniu z premierem Indii Narendrą Modi.

Jak wcześniej poinformował zarząd współpracy wojskowej Departamentu Obrony USA, Departament Stanu w poniedziałek zatwierdził dostawy Indiom samolotu wojskowo-transportowego C-17 i czterech silników lotniczych. Całkowita wartość transakcji szacowana jest na 366 milionów dolarów.