© AP Photo/ Virginia Mayo W NATO nie nie są pewni, czy Rosja ma agresywne zamiary

Oświadczenia przedstawiciela NATO na temat rosnącej obecności wojskowej Federacji Rosyjskiej oraz rozmieszczenia międzykontynentalnych pocisków balistycznych na Krymie i w Kaliningradzie są próbą usprawiedliwienia działań Sojuszu, jednak Rosja nie będzie ignorować wzrostu liczby baz wojskowych NATO w pobliżu swoich granic i będzie reagować w ramach prawa międzynarodowego, oświadczył zastępca przewodniczącego Komitetu Dumy ds. Obrony Jurij Szwytkin.

Wcześniejsze gazeta Politico poinformowała, że szef Komitetu Wojskowego NATO, generał Petr Pavel powiedział, że Sojusz jest przeciwny wysiłkom Rosji na rzecz zwiększenia potencjału wojskowego „praktycznie na każdym poziomie”, ale jednocześnie nie jest przekonany, aby Rosja miała „agresywne zamiary” w stosunku do Sojuszu.

Przedstawiciel NATO jednocześnie odnotował „rosnącą obecność wojskową Rosji”, przytaczając raporty o „rozmieszczeniu międzykontynentalnych rakiet balistycznych zdolnych do przenoszenia broni jądrowej w Kaliningradzie i na Krymie ”.

Jest to próba usprawiedliwienia swoich działań, ale po raz kolejny chcę podkreślić, że jeśli USA i ich sojusznicy, rozmieszczając liczne bazy, zwiększając swoją potęgę w pobliżu naszych granic, myślą, że będziemy na to patrzeć przez palce… to głęboko się mylą. My również będziemy podejmować właściwe środki zwrotne… w ramach norm prawa międzynarodowego — powiedział Szwytkin.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Media: Trump określił warunki spotkania z Putinem

Deputowany jednocześnie podkreślił, że niestety „wyobraźnia danego przedstawiciela NATO nie ma granic”. Szwytkin dodał również: Federacja Rosyjska wielokrotnie oświadczała, że kraj nikomu nie zagraża i przestrzega wszelkich norm prawa międzynarodowego.

„Jesteśmy zawsze otwarci na odpowiednie ustalenia, na odpowiednie loty, które przeprowadzają między innymi Stany Zjednoczone, w celu upewnienia się, że przestrzegamy wszelkich norm prawa międzynarodowego” — dodał.