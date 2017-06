Trump: Należy jak najszybciej rozwiązać problem KRLD

© AP Photo/ Korean Central News Agency/Korea News Service Korea Północna szykuje się do prób jądrowych

„Reżim Korei Północnej stwarza ogromne problemy. I jest to to, co musi zostać rozwiązane i być może rozwiązane szybko" — powiedział Trump, występując w Białym Domu po negocjacjach z premierem Indii Narendrą Modim.

Prezydent USA podziękował Indiom za to, że „przyłączyły się do Stanów Zjednoczonych i wprowadziły sankcje przeciwko Korei Północnej".

Na początku czerwca Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie przyjęła rezolucję, rozszerzającą sankcje przeciwko KRLD w związku z powtarzającymi się startami rakiet. Ostatnia rakieta została wystrzelona 9 czerwca, kiedy Korea Północna przetestowała kilka przeciwokrętowych pocisków manewrujących. Poprzednia próba odbyła się 29 maja, wówczas przetestowano pocisk balistyczny z systemem samonaprowadzania dla przechwycenia rakiet przeciwnika.

W ubiegłym tygodniu Donald Trump powiadomił Kongres Stanów Zjednoczonych o przedłużeniu sankcji przeciwko Korei Północnej. Między innymi po raz kolejny przedłużono obowiązywanie dekretu prezydenta z 2008 roku, w którym mówi się o produkcji paliwa jądrowego.