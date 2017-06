Rosyjskie i ukraińskie firmy zostały zaatakowane

„Mamy nadzieję, że to nie ma nic wspólnego z aktualnymi procedurami sądowymi. W sprawie cyberataków firma zwróciła się do organów ochrony prawnej” — zaznaczył Rosnieft.

Po ataku hakerów firma przeszła na rezerwowy system zarządzania produkcją, co pomogło uniknąć przerw w produkcji ropy naftowej. Obecnie strony internetowe Rosnieftu i Basznieftu są niedostępne.

We wtorek w sądzie arbitrażowym Baszkirii odbywa się posiedzenie w sprawie pozwu spółki naftowej wobec AFK „System” na kwotę 170,6 miliarda rubli.

Wirus szantażysta był przyczyną wielkoskalowego ataku na spółki naftowe, telekomunikacyjne i finansowe Rosji i Ukrainy — donosi spółka Group-IB, która specjalizuje się we wczesnym wykrywaniu zagrożeń cybernetycznych.

„Blokuje on komputery i żąda 300 dolarów w bitcoinach. Atak nastąpił około godziny 14:00. Sądząc po zdjęciach, jest to cryptolocker Petya. Sposób rozprzestrzeniania się w sieci lokalnej jest podobny do wirusa WannaCry” — wyjaśniła służba prasowa firmy.

Według wstępnych danych z powodu wirusa ucierpiały sieci Basznieftu i Rosnieftu, a także ukraińskich firm Zaporozheoblenergo, Dniproenergo i Dnieprzańskiego Systemu Elektroenergetycznego.

„Mondelez International, Oschadbank, Mars, «Nowa Poczta», Nivea, TESA i inni. Kijowskie metro również zostało zaatakowane przez hakerów. Zaatakowano rządowe komputery Ukrainy, sklepy Auchan, ukraińskich operatorów (Kyivstar, LifeCell, UkrTeleCom), Privatbank. Lotnisko Boryspol prawdopodobnie również zostało zaatakowane przez hakerów” — dodał przedstawiciel Group-IB.