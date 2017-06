Włosi zakneblowali usta rosyjskiemu dziennikarzowi

© Sputnik. Aleksiej Witwickij Ostatnia jałmużna Unii Europejskiej

Jak podaje korespondent Ria Novosti, przed rozpoczęciem konferencji prasowej pracownik ministerstwa spraw zagranicznych Włoch wyszedł do dziennikarzy w celu zebrania pytań dla Klimkina. Po ich zapisaniu oddalił się, aby przekazać je ukraińskiej delegacji. Pytanie dziennikarza Ria Novosti było związane z oczekiwaną rozmową telefoniczną „normandzkiej czwórki".

Po upływie jakiegoś czasu pracownik włoskiego MSZ powrócił, mówiąc, że „trzeba, aby to pytanie zadał jakiś włoski dziennikarz", bo ukraiński minister nie chce odpowiadać rosyjskiemu dziennikarzowi. Ostatecznie pytanie zostało postawione przez pracownika włoskiej gazety.

Szef MSZ Ukrainy Pawło Klimkin udał się we wtorek z wizytą roboczą do Rzymu, przeprowadził rozmowy z szefem włoskiej dyplomacji Angelinem Alfanem. Ukraiński resort spraw zagranicznych poinformował, że celem wizyty Klimkina w Rzymie jest aktywizacja dwustronnej współpracy, w szczególności omówienie przygotowań do kolejnego posiedzenia ukraińsko-włoskiej rady ds. współpracy gospodarczej, przemysłowej i finansowej pod przewodnictwem szefów dyplomacji. Ministerstwo dodało, że podczas spotkań dojdzie do rozmów na temat współdziałania Ukrainy i UE.