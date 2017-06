Ukraiński „Antonow” odradza się - bez rosyjskich elementów

© Sputnik. President of the Ukraine Press-Service Ukraińcy zaprezentowali pierwszy samolot bez rosyjskich elementów

Samolot transportowy An-132D może być wykorzystywany zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych: do transportu żołnierzy (do 75 osób), desantowania spadochronowego, gaszenia pożarów. Długość samolotu wynosi 24,5 m. Może on przewozić ładunek do dziewięciu ton przy każdej pogodzie. Poinformowano, że nowymi partnerami spółki są firmy z Chin, Arabii Saudyjskiej i Zachodu.