Amerykańscy piloci chcieli zestrzelić syryjskie samoloty

Amerykańscy piloci w czerwcu trzy razy prosili o zgodę na zestrzelenie syryjskich samolotów wojskowych, powiedział portalowi Military.com generał Sił Powietrznych USA Charles Corcoran.

„Staramy się zmniejszyć napięcie. Jesteśmy tu, aby walczyć z Państwem Islamskim, ale będziemy chronić nasze siły przed tymi, którzy są po stronie syryjskiego reżimu” — powiedział Corcoran.

© REUTERS/ Rodi Said Media: USA zestrzeliły syryjskiego drona

Wcześniej, 18 czerwca, w prowincji Rakka lotnictwo kierowanej przez USA koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu zestrzeliło Su-22 Sił Powietrznych Syrii, twierdząc, że samolot zrzucał bomby na wojska opozycji. 20 czerwca koalicja zestrzeliła dron irańskiej produkcji modelu Shahed-129. Kolejny syryjski dron został zestrzelony 8 czerwca. Działania koalicji skrytykowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji, a Ministerstwo Obrony nazwało je „agresją militarną przeciwko Syrii”. Damaszek oświadczył, że Su-22 brał udział w operacji PI i oskarżył USA i ich sojuszników o koordynowanie ataków z terrorystami.

Corcoran nie wykluczył, że do tego typu incydentów będzie dochodzić coraz częściej, w miarę tego, jak PI będzie tracić pozycje, a Stany Zjednoczone, siły Damaszku i Moskwy będą działać w tej samej przestrzeni powietrznej.

Powiedział również, że we wszystkich przypadkach, gdy koalicja atakuje Siły Powietrzne Syrii, „bezbronne lotnictwo” — samoloty transportowe i cysterny — opuściło przestrzeń powietrzną z powodu niepewności co do reakcji Syrii czy Rosji.

© AP Photo/ Arab 24 network „USA przygotowują się do masowych nalotów w Syrii"

Po incydencie z zestrzeleniem syryjskiego Su-22 Moskwa oświadczyła, że rosyjskie środki obrony powietrznej w Syrii będą śledzić wszelkie obiekty powietrzne w obszarze działań Sił Powietrzno-Kosmicznych w charakterze celów powietrznych. Corcoran potwierdził, że rosyjska obrona przeciwlotnicza śledzi amerykańskie samoloty. Jednocześnie, jego zdaniem, kontakty z Moskwą i Damaszkiem utrzymywane są na dobrym poziomie.

„Obrona przeciwlotnicza działa, ale nie sądzę, aby nasi wojskowi czuli zagrożenie rakietami «ziemia-powietrze» ze strony Rosjan czy Syryjczyków” — powiedział. Stosunki stron generał nazwał „bardzo ciepłymi, i profesjonalnymi”.