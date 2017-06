Według portalu Defence News pewien rosyjski okręt w towarzystwie śmigłowców zbliżył się do statku M/V Green Ridge. Kapitan Green Ridge poinformował, że do jego statku zbliżył się rosyjski okręt w pobliżu wód terytorialnych Rosji, kiedy ten płynął do litewskiego portu w Kłajpedzie na kotwicowisko.

Kapitan określił prześladowanie za groźne — cytuje portal raport Marynarki Wojennej USA. Portal podkreśla, że ​​raport nie określa, o jakim dokładnie rosyjskim okręcie i helikopterach mowa. Jednocześnie z raportu nie wynika, na czym dokładnie polegało zagrożenie dla amerykańskiego statku. Należy również zaznaczyć, że incydent miał miejsce w maju, jednak poinformowano o nim dopiero teraz.