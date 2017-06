Atak koalicji w Syrii

Co najmniej 40 cywilów, głównie kobiety i dzieci, zginęło w środę w nalocie międzynarodowej koalicji kierowanej przez Stany Zjednoczone na wieś w syryjskiej prowincji Dajr az-Zaur, donosi agencja SANA, powołując się na lokalne źródła.

„Międzynarodowa koalicja dokonała nalotu na domy cywilów we wsi al-Dublan w rejonie Majadin, co doprowadziło do śmierci ponad 40 cywilów, głównie kobiet i dzieci, a także kilkudziesięciu rannych i dużych szkód materialnych w domach miejscowej ludności" — informuje agencja.

Źródła agencji poinformowały, że mieszkańcy wsi są przestraszeni, w przerażeniu opuszczają swoje domy i uciekają na pustynię, obawiając się kolejnych nalotów.

Syryjska stacja telewizyjna „Al-Ikhbariya" podała we wtorek, że w wyniku bombardowania miasta Al-Majadin (prowincja Dajr az-Zaur) przez siły koalicyjne został zniszczony budynek, który był używany przez bojowników grupy terrorystycznej Państwo Islamskie (PI, zakazane w Rosji) jako więzienie dla „dużej liczby cywilów". Agencja SANA poinformowała o co najmniej 42 ofiarach nalotu. Międzynarodowa koalicja oświadczyła, że naloty na pozycje PI w syryjskim Al-Majadin zostały „starannie zaplanowane", aby uniknąć ofiar wśród cywilów.