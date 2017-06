Japońskie linie lotnicze zmusiły inwalidę do wczołgania się na pokład

Japońskie tanie linie lotnicze Vanila Air zmusiły pasażera z ograniczonymi możliwościami do wczołgania się na pokład samolotu - informuje agencja Kiodo.

© Fotolia/ Gstockstudio Rosyjscy lotnicy masowo uciekają do Azji

Przy stanowisku odprawy mężczyzna na wózku inwalidzkim usłyszał, że przewoźnik nie ma warunków do obsługi osób, które nie mogą poruszać się o własnych nogach. „Ten, kto nie może chodzić, nie może też wsiąść na pokład samolotu" - usłyszał pasażer.

Wsiąść do samolotu pomógł mu przyjaciel, który wniósł inwalidę na rękach. Ale już w drodze powrotnej obsługa powiedziała mu, że pasażer nie może wchodzić na pokład ze wspomożeniem i musi uczynić to samodzielnie. W rezultacie, mężczyzna ze sparaliżowanymi nogami zmuszony był do tego, by pokonać 17 stopni trapu w pozycji pełzającej.