Ukraina: Most Krymski i Nord Stream-2 stwarzają dla nas zagrożenie

Według słów wiceprezydenta Rosyjskiego Związku Inżynierów Iwana Andrijewskiego Ukraina powinna odrzucić „urazy i pretensje" i rozpocząć z Rosją dialog.

„Gdyby Ukraina zajmowała bardziej wyważone stanowisko i nie demonizowała wszystkich rosyjskich projektów w jakikolwiek sposób z nią związanych, można byłoby mieć nadzieję na dialog oraz na to, że jej krytyka jest sprawiedliwa… Trzeba pracować nad tym, aby znów stać się pełnowartościowym partnerem Rosji. W tym przypadku — postarać się dołączyć do projektu budowy, przyciągnąć swoich ekspertów. Tego jednak nie ma, widzimy nawet ruch w przeciwnym kierunku. Dlatego Rosja musi budować ten most, uwzględniając wyłącznie własne interesy" — powiedział Andrijewski.

Profesor z Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Plechanowa Siergiej Orłow podkreślił, że gdyby sytuacja miała miejsce między państwami zaprzyjaźnionymi, rezultat na pewno byłby pozytywny.

„Niewątpliwie rosyjskie projekty infrastrukturalne są demonizowane… W obecnej sytuacji nie można wykluczać, że zostaną nałożone pewne ograniczenia na żeglugę między Morzem Czarnym i Azowskim" — powiedział ekspert.

Wcześniej przewodniczący Rady Najwyższej Andrij Parubij oznajmił, że Rosja może wtargnąć na terytorium Ukrainy tuż po zakończeniu budowy rurociągu Nord Stream-2. Według niego środki, które zarobi dzięki uruchomieniu gazociągu, Moskwa skieruje na finansowanie operacji zbrojnych w Syrii i na Ukrainie.

Wiceminister infrastruktury Ukrainy Jurij Ławreniuk z kolei oznajmił, że Most Krymski zablokuje dla Ukrainy wejścia do portów na Morzu Azowskim.