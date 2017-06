Rzecznik Ministerstwa Obrony, generał major Igor Konaszenkow powiedział, że brytyjski lotniskowiec „Queen Elizabeth” to tylko „wygodny cel morski”.

Wcześniej w wywiadzie dla Telegraph minister obrony Wielkiej Brytanii stwierdził, że Rosjanie będą patrząc na największy brytyjski okręt wojenny z zazdrością i podziwem.

„Wypowiedzi szefa brytyjskiego resortu obronnego Michaela Fallona o wyższości piękna zewnętrznego nowego lotniskowca nad rosyjskim krążownikiem lotniczym «Admirałem Kuzniecowem» demonstrują jego rażącą ignorancję w temacie marynarki wojskowej. A przede wszystkim istoty różnic «awiamatki», którą de facto jest brytyjski lotniskowiec, od krążownika lotniczego 1143.5 «Admirał Kuzniecow»” — powiedział Konaszenkow.

Zaznaczył, że brytyjski lotniskowiec bez pomocy jest tylko platformą do startów samolotów, znajdując się w gęstym otoczeniu roju broniących go okrętów bojowych, okrętów zapewnienia i okrętów podwodnych.

„Dlatego w przeciwieństwie do krążownika lotniczego «Admirał Kuzniecow», który jest wyposażony w system przeciwlotniczy, przeciwokrętowy i co najważniejsze broń rakietową do zwalczania okrętów podwodnych «Granit», brytyjski lotniskowiec jest tylko wygodnym wielkogabarytowym celem morskim” — podkreślił rzecznik Ministerstwa Obrony.

Konaszenkow stwierdził, że ​​„w związku z tym akurat w interesie Królewskiej Marynarki Wojennej na otwartym morzu nie jest demonstrowanie «piękna» swojego lotniskowca w odległości kilkuset mil od «dalekiego krewnego»”.

Wcześniej poinformowano, że „Queen Elizabeth” po raz pierwszy w historii wypłynęła w morze. Okręt został nazwany na cześć królowej Elżbiety I (panowała od 1558 do 1603 roku) i jest drugim okrętem Królewskiej Marynarki Wojennej o tej samej nazwie.

W lutym tego roku jedyny w Marynarce Wojennej Rosji ciężki krążownik lotniczy „Admirał Kuzniecow” wrócił z Syrii ze służby bojowej do Siewieromorska. Podczas długiej podróży, która trwała około czterech miesięcy, okrętowa grupa lotniskowa na czele z „Admirałem Kuzniecowem” przepłynęła około 18 tysięcy mil morskich.

W przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie prac modernizacyjnych krążownika, który został oddany do użytku w 1991 roku. Jak powiedział RIA Novosti wiceprezes Zjednoczonej Korporacji Stoczniowej ds. budowy okrętów wojskowych Igor Ponomariow, „Admirał Kuzniecow” po remoncie będzie służyć marynarce wojennej kolejnych 20 lat.