Ponad 9 tysięcy kilometrów rosyjskim helikopterem

Helikopter Mi-8MT Floty Oceanu Spokojnego po raz pierwszy w nowożytnej historii floty wojskowo-morskiej Rosji przeleciał ponad 9 tysięcy kilometrów z miasta Oleniegorsk w obwodzie murmańskim do miejscowości Mongochto w Kraju Chabarowskim, poinformował kierownik działu wsparcia informacyjnego służby prasowej Floty Oceanu Spokojnego Wschodniego Okręgu Wojskowego Władimir Matwiejew.

„Po raz pierwszy w nowożytnej historii floty wojskowo-morskiej Rosji piloci śmigłowca bazy lotniczej lotnictwa morskiego Floty Oceanu Spokojnego wykonali unikalny przelot na dystansie ponad dziewięciu tysięcy kilometrów. Trasa lotu biegła z miasta Oleniegorsk (obwód murmański) do miejscowości Mongochto (Kraj Chabarowski)” — powiedział Matwiejew.

Nowy helikopter Mi-8MT został odebrany przez techników w bazie lotniczej w obwodzie murmańskim. Dowódca śmigłowca kapitan Siergiej Czesnokow, pilot nawigator major Siergiej Szczetkin i technik pokładowy kapitan Siergiej Kuzminkow odstawili helikopter w miejsce stałej dyslokacji na lotnisko „Kamienny Ruczaj” lotnictwa morskiego Floty Oceanu Spokojnego.

Podczas lotu piloci śmigłowca Floty Oceanu Spokojnego 16 razy tankowali na lotniskach wojskowych kraju.

Mi-8MT (modernizowany transportowy) to wielozadaniowy śmigłowiec klasy średniej, zmodernizowana wersja śmigłowca Mi-8. W porównaniu do Mi-8 zmieniono kształt masek silnika, na wlotach powietrza zamontowano urządzenia przeciwpyłowe. Dysze wydechowe silnika mają owalny kształt. Na wersjach wojskowych można zamontować 7,62-mm lub 12,7-mm karabin maszynowy na nosowym mobilnym urządzeniu. Na uchwytach bocznych można zamontować bloki niekierowanych lotniczych pocisków rakietowych i kontenery karabinowe, zawiesić bomby kalibru 50-250 kg. Na górze uchwytów na prowadnicach można umieścić do sześciu przeciwpancernych pocisków kierowanych. W bocznych otworach przedziału desantowego mogą być instalowane karabiny maszynowe i granatniki.